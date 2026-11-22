استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا رومين راديف، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد برئيس وزراء بلغاريا في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

فيما حضره من الجانب البلغاري، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة السيد ألكسندر بوليف، ووزير الداخلية السيد إيفان ديميردجييف، ووزير النقل والاتصالات السيد جورجي بييف، ووزير الابتكار والتحول الرقمي السيد إيفان فاسيليف، ووزير السياحة السيد إيلين ديميتروف، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.