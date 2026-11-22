نظّمت أمانة محافظة حفرالباطن، بالتعاون مع تجمع حفرالباطن الصحي، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026م، ركنًا توعويًا في بهو الأمانة بمناسبة اليوم العالمي للسكري لمنسوبي الأمانة ومنسوباتها.

وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الأمانة ، والتعريف بأهمية الوقاية والكشف المبكر ، وتشجيع تبنّي أنماط حياة صحية. حيث تضمنت الفعالية أركانًا تثقيفية ، وفحوصات صحية أولية كما شملت الفعالية توزيع هدايا بهذه المناسبة على المستفيدين .

ويأتي تنظيم الركن ضمن جهود الأمانة لتعزيز الشراكات المجتمعية وترسيخ التكامل المؤسسي بين الجهات، بما يسهم في نشر الوعي الصحي وإتاحة خدمات التثقيف والفحص في بيئة العمل.