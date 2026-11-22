السعودية ليست دولة يمكن ابتزازها بالصواريخ والمسيّرات، ولا يمكن إخضاع إرادتها بالتهديدات والحملات الدعائية. فمنذ عقود أثبتت أنها قوة لا يستهان بها، وأن أمنها وسيادتها خط أحمر، وأن حماية شعبها والمقيمين على أرضها ومقدراتها مسؤولية لا تقبل المساومة أو التراجع.

هذه المملكة، التي خاضت تجارب عسكرية وأمنية معقدة، راكمت قواتها المسلحة خبرات ميدانية وعملياتية، وطورت منظوماتها الدفاعية، ووسعت شراكاتها العسكرية، واستثمرت في تحديث تسليحها وتوطين صناعاتها الدفاعية. وهي اليوم، تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها بين القوى الكبرى، فكلما تصاعدت التهديدات وتكاثرت محاولات الاستهداف، ازدادت قدرة على التطوير والتكيف وتعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.

إن صواريخ مليشيا الحوثي الإرهابية ومسيّراتها، وما يصاحبها من حملات تضليل وشائعات ومقاطع مفبركة ومحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، لن تزيد المملكة إلا إصراراً على حماية أمنها وثباتاً على مواقفها. فهذه الاعتداءات لا ترهب دولة تمتلك الإرادة والقدرة، بل تمنح مؤسساتها العسكرية دروساً إضافية لتطوير منظوماتها ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.

لكن القضية لا تتوقف عند حماية الحدود والمنشآت السعودية؛ فهناك شعب يمني أنهكته المليشيا، يتطلع إلى أن يستعيد ما تبقى من كرامته وحقه في حياة آمنة.

والمملكة لا تريد يمناً غارقاً في الأزمات، بل جاراً آمناً مستقراً، وشعباً يعيش بكرامة ورغد، ودولة تمتلك قرارها ومؤسساتها، لتبقى المنطقة متماسكة في مواجهة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.

إن دعم استعادة الدولة اليمنية، وإنهاء التهديد الحوثي ضرورة لأمن البلدين والمنطقة، وموقف لن تنال منه الصواريخ ولا الأكاذيب ولا حملات التضليل.