اختتمت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مدينة مونتريال الكندية، محققةً حزمة من النتائج التي تعزز حضورها الدولي في قطاع الطيران المدني.

وترأس وفد المملكة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمشاركة 44 ممثلاً من 18 جهة وطنية. وأسفرت المشاركة عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات مع عدد من الدول، إضافة إلى تقديم 8 أوراق عمل متخصصة، وعقد أكثر من 32 اجتماعاً ثنائياً مع مسؤولين وقادة في قطاع الطيران حول العالم.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعزيز التعاون في خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص الربط الجوي مع عدد من الدول، بما يسهم في دعم الشراكات الدولية وتطوير قطاع الطيران المدني. كما تناولت أوراق العمل موضوعات التنظيم الاقتصادي، ومرونة القطاع، وتحفيز الاستثمار، والابتكار والتقنيات الناشئة، والاستدامة.

وعقد الوفد السعودي سلسلة لقاءات مع كبار مسؤولي الإيكاو ورؤساء وفود دولية وشركات متخصصة في صناعة الطيران، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات. كما ترأس الدعيلج الاجتماع التنسيقي الثامن للمنظمات الإقليمية في الطيران المدني.

وعلى هامش المؤتمر، تسلمت المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مذكرتي انضمام سوريا ولبنان، ليرتفع عدد أعضائها إلى 10 دول. كما نظمت الهيئة نسخة استثنائية من مؤتمر مستقبل الطيران في مونتريال، تمهيداً لنسخته المقبلة المقرر عقدها في الرياض خلال أبريل 2027.