قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا تركي إبراهيم الماضي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم ومفوضاً فوق العادة لدى جمهورية مقدونيا الشمالية إلى رئيسة الجمهورية جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا.

ونقل السفير الماضي للرئيسة جوردانا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لمقدونيا الشمالية حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، أعربت رئيسة مقدونيا الشمالية عن امتنانها وتقديرها للمملكة حكومةً وشعباً، وتطلع بلادها إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.