أدانت حكومات عربية وإسلامية ومنظمات دولية، الاعتداءات المتكررة التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في مدن المملكة، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال العدائية وما نجم عنها من أضرار مادية، وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارات الخارجية، في بيانات صادرة عنها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مجددة رفضها لجميع الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة، أن أمن المملكة واستقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.