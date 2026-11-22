أكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز، أن المنجزات العلمية والبحثية والابتكارية التي يقدمها المبتعثون والمبتعثات السعوديون في الجامعات الأمريكية تعكس تحول الابتعاث من مرحلة التحصيل العلمي إلى الإسهام في إنتاج المعرفة وتطوير التقنيات وصناعة الفرص.

وأوضحت، أن معرض ابتكارات المبتعثين 2026 (Bright Minds Showcase)، الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، شهد 26 مشاركة علمية وابتكارية، تضمنت أربعة اختراعات تقدم أصحابها بطلبات لتسجيل براءات اختراع أمريكية، و12 مشروعاً ومبادرة في ريادة الأعمال، وثلاث مبادرات تعليمية ومجتمعية متنوعة.

وأشارت إلى أن المشاركات شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية والحيوية، والهندسة المتقدمة، والاستدامة البيئية، والتعليم، وريادة الأعمال، بما يعكس تنوع إسهامات المبتعثين السعوديين واتساع مجالات تميزهم العلمي والبحثي.

وأكدت، أن المبتعث لم يعد متلقياً للمعرفة فحسب، بل أصبح شريكاً في إنتاجها وتطوير تطبيقاتها، وقادراً على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات وحلول عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مشيرة إلى أن هذه النماذج تعكس الإمكانات الواعدة للمبتعثين السعوديين ودورهم في تعزيز الحضور العلمي والبحثي للمملكة عالمياً.