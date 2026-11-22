بحث وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، مع مركز جامعة ديوك في واشنطن، فرص تعزيز التعاون الأكاديمي والاستثماري بين المؤسسات التعليمية السعودية والجامعة الأمريكية، واستكشاف مجالات تقديم الخدمات التعليمية في المملكة.

وشهد اللقاء إطلاق الشراكة بين شركة معارف للتعليم وجامعة ديوك الأمريكية، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث التطبيقية، والبرامج الأكاديمية، والتدريب التنفيذي، والتطوير المهني للمعلمين، إلى جانب العمل على افتتاح مركز تميّز للجامعة في المملكة.

ويأتي اللقاء، ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، واستقطاب الخبرات العالمية في تقديم البرامج والخدمات التعليمية.