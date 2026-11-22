حددت وزارة التعليم ضوابط زيادة نسبة قبول الطلاب ذوي الإعاقة تدريجياً واختيارياً في المدارس الأهلية والعالمية، من 25% إلى 40% كحد أقصى من إجمالي عدد طلاب التعليم العام، في فصول الدمج الكلي بمرحلتي رياض الأطفال والتعليم العام.

واشترطت الوزارة، أن يكون تقييم المدرسة في البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي بمستوى مميز أو متقدم مرتفع، وأن تحقق متطلبات الاعتماد المدرسي الكامل، إلى جانب حصولها على 90% فأعلى في مؤشرات ذوي الإعاقة ضمن معايير التقويم المدرسي التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب.كما اشترطت تحقيق 90% فأعلى في نتائج زيارة الجاهزية التي تنفذها الهيئة وفق معايير التربية الخاصة المعتمدة، وألا تقل نسبة المدرسة عن 91% في معايير الهيئة الإدارية والتعليمية، والمبنى المدرسي، وعمليات التعليم والتعلم، والخدمات المساندة، والنقل المدرسي، والتواصل والخدمات المجتمعية، والتميز، فضلاً عن امتلاكها الخبرات الكافية للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة بكفاءة عالية، وتوفير كادر متخصص. وألزمت الضوابط مدارس الدمج الكلي في مرحلة رياض الأطفال بقبول جميع فئات الأطفال ذوي الإعاقة، فيما يشمل القبول في المراحل الدراسية الثلاث فئات الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعاف البصر)، وصعوبات التعلم، والذكاء الحدي (بطيئي التعلم). وحددت الوزارة الطاقة الاستيعابية لفصول رياض الأطفال بألا يتجاوز إجمالي عدد الأطفال، من ذوي الإعاقة وطلاب التعليم العام، 10 أطفال في المستوى الأول، و13 في المستوى الثاني، و15 في المستوى الثالث. وفي التعليم العام، اشترطت ألا يزيد إجمالي عدد الطلاب في فصل الدمج الكلي على 15 طالباً عند دمج طلاب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوحد (الأداء العالي)، وألا يتجاوز العدد 20 طالباً للفئات الأخرى المحددة للدمج الكلي، مع تحديد سقف قبول الطلاب ذوي الإعاقة في المدرسة بنسبة 40% من إجمالي طلابها.