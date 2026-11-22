اختتمت العلا موسم التمور بفعاليات «يوم الشنّة»، التي استعرضت إحدى أقدم الطرق التقليدية المتوارثة لحفظ التمور، وسلطت الضوء على الموروث الزراعي والثقافي المرتبط بالنخيل، ونقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال الجديدة.

وتعرّف الزوار على «الشنّة»، وهي وعاء تقليدي يُصنع من جلد الأغنام أو الماعز بعد دبغه وتنظيفه وتجهيزه، واعتمد عليه أهالي العلا منذ القدم في حفظ التمور والمحافظة على جودتها فترات طويلة، مستفيدين من الموارد المحلية وخبراتهم الزراعية المتوارثة.

وأتاحت الفعالية للأهالي والزوار مشاهدة مراحل إعداد الشنّة وحفظ التمور بداخلها، عبر عروض حية قدمها عدد من أصحاب الخبرة، فيما استحضرت جانباً من عادات الضيافة التي ارتبطت بها؛ إذ اعتاد المضيف فتح الشنّة أمام ضيفه وتقديم التمور له تعبيراً عن الكرم والترحيب.

وتكتسب الشنّة حضوراً خاصاً خلال شهر رمضان، لتتجاوز وظيفتها في حفظ التمور، وتبقى جزءاً من الذاكرة الاجتماعية لأهالي العلا، وشاهداً على ارتباط الإنسان بالنخيل والزراعة في الواحات.