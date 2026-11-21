بدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية قيرغيزستان، تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) القيرغيزي، وذلك على رأس وفد من أعضاء مجلس الشورى.

وأكد آل الشيخ في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة لتعزيز التواصل البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي.

وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية تُعد رافدًا مهمًا للدبلوماسية الرسمية وأداة فاعلة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا اهتمام مجلس الشورى بتطوير علاقاته مع المجالس والبرلمانات في مختلف دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الشورى، خلال الزيارة، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان القيرغيزي، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أحمد بن مبروك الحجيلي، وأحمد بن عبدالرحمن الوردي، والدكتور تركي بن مشهور العنزي، إلى جانب عدد من مسؤولي المجلس.