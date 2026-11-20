نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية المؤثرة، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مكة المكرمة ومحافظة الجموم، وتترافق مع رياح نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة أحيانًا، إلى جانب تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثامنة مساءً، داعيًا إلى متابعة التحديثات والتنبيهات الجوية الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه التنبيهات ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالحالات الجوية المتوقعة، وتمكين المستفيدين من اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التقلبات المناخية.