أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي نفذتها مليشيا الحوثي واستهدفت عدداً من المواقع والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه هذه الاعتداءات من أضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة وسلامتها للخطر، مجددةً رفض سوريا لكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو تهديد سلامة أراضيها ومقدراتها.

وأعربت الوزارة عن تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، مجددةً دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.