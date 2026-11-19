بحثت النسخة الثالثة من (ملتقى لغة الطفل) سبل تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأطفال، عبر مبادرات مؤسسية وتكامل بين الجهات المعنية، وذلك خلال الملتقى الذي نظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الرياض بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين لعددٍ من المؤسسات ذات العلاقة.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن الملتقى يجسد اهتمام المجمع بالعناية بلغة الطفل؛ بوصفها أساس بناء الهوية اللغوية، مشيراً إلى حرص المجمع على توفير منصة علمية لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والتجارب النوعية التي تسهم في تطوير البرامج والمشروعات الموجهة للأطفال وتعزيز البيئة الداعمة لنموهم اللغوي. وأوضح أن المجمع يتطلع إلى توسيع نطاق الجهود المعنية بلغة الطفل من خلال ملتقيات ومبادرات مستقبلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يعزز الاهتمام الوطني والعربي بهذا المجال ويدعم مستهدفات المجمع في خدمة اللغة العربية.

ويأتي الملتقى ضمن المبادرة المؤسسية للغة الطفل التي يعمل المجمع على تطويرها ورعايتها؛ بهدف تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وبناء رؤية مشتركة لتطوير البرامج والمبادرات الموجهة للأطفال، ضمن إطار متكامل يخدم اللغة العربية ويعزز حضورها.

وشهد البرنامج أربع جلسات رئيسة تناولت التخطيط اللغوي والسياسات الداعمة للطفل، ودور المؤسسات التعليمية في تنمية مهاراته اللغوية، إلى جانب مناقشة أثر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم النمو اللغوي للأطفال. كما استعرضت الجلسات دور المحتوى الثقافي والفعاليات المجتمعية في تنمية لغة الطفل، وناقشت مرتكزات المبادرة المؤسسية وآفاقها المستقبلية، وسبل تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتفعيلها وتحقيق أهدافها.

وصاحب الملتقى معرض تعريفي أبرز مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومشروعاته الموجهة إلى الطفل، مستعرضاً نماذج من مخرجاتها وأثرها في دعم المهارات اللغوية وتعزيز الهوية الثقافية لدى الأجيال الناشئة.



