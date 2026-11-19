لم تكن جدة يوماً مجرد مدينة على ضفاف البحر الأحمر، بل كانت نافذة على العالم، ومرفأ للحكايات، وملتقى للثقافات، ومدينة اتسعت أحلامها بقدر ما اتسعت شواطئها للقادمين من جهات الأرض الأربع. في أزقتها القديمة تشكّلت ذاكرة التجارة، وعلى سواحلها نشأت أجيال رأت في البحر أفقاً لا ينتهي.

واليوم، تكتب جدة فصلاً جديداً من تاريخها؛ فصلاً لا تصوغه الأبراج والواجهات البحرية وحدها، بل ترسم ملامحه مشاريع تنموية تستثمر في المكان من أجل الإنسان، وتحول مقومات المدينة التاريخية والاقتصادية إلى فرص للحياة والعمل والازدهار.

وفي قلب هذا التحول، يبرز صندوق الاستثمارات العامة بوصفه أحد أبرز المحركات الاستثمارية التي تسهم في صناعة مستقبل جدة، عبر مشاريع إستراتيجية تتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتستند إلى إستراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعظيم قيمة الأصول، وبناء منظومات اقتصادية تنافسية ومستدامة.

لكن الحكاية الأهم لا تختصرها مليارات الاستثمارات، بل يرويها أثرها في حياة الناس؛ منزل تنتظره أسرة، وفرصة عمل يحلم بها شاب، ومشروع صغير يجد طريقه للنمو، ومدينة تتجدد دون أن تفقد ذاكرتها.

«وسط جدة».. البحر يعود إلى قلب الحياة

لجدة علاقة استثنائية بالبحر؛ فمنه بدأت رحلات التجارة والسفر، وعلى ضفافه تشكّلت هويتها. ومن هذه العلاقة يستمد مشروع «وسط جدة» فلسفته، إذ تعمل شركة وسط جدة للتطوير على تحويل قلب المدينة إلى وجهة عالمية تستلهم تاريخها العمراني، وتمنح واجهتها البحرية حياة جديدة.

ويمتد المشروع على مساحة 5.7 مليون متر مربع، ويضم واجهة بحرية بطول 9.5 كيلومتر، وشاطئاً يمتد 2.1 كيلومتر، ومرسى لليخوت بسعة 473 موقفاً، مع تخصيص 40% من مساحته للمناطق الخضراء.

ويحتضن المشروع مرافق سكنية وفندقية وثقافية وترفيهية، تتصدرها أربعة معالم رئيسية، تشمل المتحف، والاستاد الرياضي والقرى المحيطة به، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية.

ويستهدف المشروع المساهمة بنحو 40.2 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للأعمال.

ولم تعد هذه الرؤية مجرد تصاميم؛ فقد أُنجزت النسبة الأكبر من أعمال البنية التحتية، واستُكملت الأعمال الإنشائية للواجهة الشاطئية ومرسى اليخوت والرصيف، فيما بلغت قيمة عقود المرحلة الأولى نحو 12 مليار ريال.

إنها ملامح مدينة تستعيد علاقتها بالبحر، وتمنح سكانها مساحات أرحب للحياة، وتعيد تقديم واجهتها البحرية بوصفها فضاءً يجمع الثقافة والترفيه والسياحة والاقتصاد.

«روشن».. من بناء المساكن إلى صناعة المجتمعات

حين تبحث أسرة عن بيت العمر، فإنها لا تتطلع إلى جدران وسقف فحسب، بل إلى حياة مستقرة في مجتمع تتوافر فيه الخدمات والمرافق، وبيئة يجد فيها الأطفال مساحات للعب، والعائلات أماكن للقاء، وتصبح فيها جودة الحياة جزءاً من تفاصيل اليوم.

ومن هذه الرؤية تنطلق مجموعة «روشن»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتحويل هذه التطلعات إلى واقع عبر تطوير وجهات ومجتمعات حيوية متكاملة، تتجاوز مفهوم بناء الوحدات السكنية إلى صناعة بيئات عمرانية تجمع السكن والخدمات والمرافق والمساحات المفتوحة.

ففي وجهة «مرافي» الأيقونية، الممتدة على مساحة 9.3 مليون متر مربع، تتشكل تجربة عمرانية فريدة، تضم قناة مائية بطول يتجاوز 10 كيلومترات وعرض 100 متر، لتفتح آفاقاً جديدة للتطوير الحضري والأنشطة المرتبطة بالواجهات المائية.

وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال حفر القناة 90%، في تقدم يعكس انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى تشكيل ملامحه العمرانية على أرض الواقع.

أما مجتمع «العروس»، الذي يمتد على مساحة أربعة ملايين متر مربع، فيستهدف استيعاب 18 ألف أسرة في وحداته السكنية عند اكتماله، ضمن بيئة متكاملة تراعي احتياجات السكان وتطلعاتهم.

وتجاوزت نسبة إنجاز البنية التحتية للمرحلة الأولى 94%، فيما تخطت نسبة الإنجاز في إجمالي الأعمال الإنشائية 75%، وبلغت مبيعات وحدات المرحلة الأولى أكثر من 92%، بما يعكس التقدم في تنفيذ المشروع والإقبال على وحداته السكنية.

ومن خلال هذين المشروعين، تواصل مجموعة «روشن» ترسيخ حضورها في جدة، وتقديم نموذج عمراني يجعل السكن بداية لحياة متكاملة، ويسهم في الارتقاء بمعايير جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.





«البلد».. استثمار يعيد الحياة إلى ذاكرة جدة

في جدة التاريخية، لا تُقاس قيمة المكان بمساحته، بل بما تختزنه جدرانه من حكايات، وما تحتفظ به رواشينه من ذاكرة، وما تمثله أزقته من شواهد على مدينة عرفت العالم قبل أن تتسع خرائطه الحديثة.

هنا تعمل شركة «تطوير البلد»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على معادلة دقيقة؛ حماية روح المكان، وإعادة تقديمه وجهةً اقتصادية وثقافية وسياحية عالمية، تجمع أصالة التاريخ مع متطلبات الحياة المعاصرة.

وتشمل أعمال الشركة تطوير العديد من الأصول العقارية بمختلف فئاتها، ضمن منطقة جدة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والبالغة مساحتها 2.5 مليون متر مربع.

ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على المحافظة على المشهد العمراني، بل تمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، وفتح الفرص أمام الحرفيين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة، وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية والتجارية والسياحية التي تمنح المنطقة حيويتها.

وفي السياق ذاته، تعمل شركة «بوتيك» على تطوير قصر الحمراء وتحويله إلى فندق فائق الفخامة، يجمع القيمة التاريخية للمكان مع تجربة ضيافة عالمية، بما يعزز تنوع المنتج السياحي في جدة.

إنها جدة التي تستقبل المستقبل دون أن تغلق أبواب الماضي، وتحول إرثها العمراني والثقافي إلى قيمة اقتصادية وإنسانية متجددة.

من الموانئ إلى العالم.. جدة تعزز مكانتها التجارية

منذ قرون، كانت جدة بوابة للتجارة والحجاج والمسافرين، واليوم تتحول ميزتها الجغرافية إلى ركيزة اقتصادية تدعم مكانتها مركزاً للخدمات اللوجستية، وحلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

ففي ميناء جدة الإسلامي، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 20% من شركة محطة بوابة البحر الأحمر، التي تدير أكبر منشأة لمناولة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وأحد أكبر الموانئ السعودية، وتسهم في رفع كفاءة حركة التجارة وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد.

وتتكامل هذه الاستثمارات مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي يمتلك الصندوق 55.5% من شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» المطورة للمدينة، والتي تمتلك بدورها 50% من شركة تطوير الموانئ، المالكة والمشغلة لميناء الملك عبدالله.

وقد استقطبت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكثر من 100 شركة سعودية وعالمية، فيما حقق ميناء الملك عبدالله تصنيف أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم لثلاث سنوات متتالية، بما يعكس تنامي دوره في منظومة التجارة والخدمات اللوجستية.

وتستفيد هذه المنظومة من شبكة النقل المتطورة التي تخدم جدة والمنطقة، وفي مقدمتها قطار الحرمين السريع، الذي يربط جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويسهم في اختصار المسافات ودعم حركة السياحة والأعمال.

ولا يقتصر أثر تطوير الخدمات اللوجستية على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ أو تسريع حركة الشحن، بل يمتد إلى تعزيز تنافسية الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتوفير وظائف في النقل والتخزين والخدمات المساندة.

فالاستثمار في البنية التحتية والتجارة هو، في جوهره، استثمار في وقت الإنسان، وفي قدرة الشركات على النمو، وفي فرص اقتصادية تتسع مع كل رحلة وشحنة.

«صلة».. جدة تجمع العالم بصناعة الفعاليات

إذا كانت جدة قد صنعت مكانتها التاريخية بوصفها بوابة للتجارة والتواصل بين الشعوب، فإنها تعزز حضورها اليوم وجهةً للفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وملتقىً يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وفي هذا التحول، تؤدي شركة «صلة»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، دوراً في تطوير صناعة الفعاليات وتنظيمها، من خلال شراكات إستراتيجية ومشاريع تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الرياضة والترفيه العالمية.

وتشارك الشركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة ضمن مواسم المملكة، ومنها موسم جدة وموسم الرياض وموسم الدرعية، التي استقطبت مجتمعةً أكثر من 27 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025، بما يعكس اتساع الطلب على التجارب الترفيهية والثقافية والرياضية.

ومن خلال منظومة الشراكات والرعايات، تسهم «صلة» في استضافة وتنظيم فعاليات عالمية، من بينها كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وعروض المصارعة الترفيهية «WWE»، وسباقات الفورمولا.

كما أبرمت شراكة إستراتيجية مع مجموعة «تي كيه أو» لإطلاق منصة عالمية لتنظيم بطولات الملاكمة، في خطوة تعزز حضور المملكة في صناعة الرياضة الدولية.

ولم تقتصر إسهامات الشركة على تنظيم الفعاليات، بل امتدت إلى تطوير وجهات ومرافق تدعم قطاعي السياحة والترفيه في جدة، من أبرزها «نادي جدة لليخوت» و«جدة سوبر دوم»، إلى جانب تأسيس فندق «ذا إديشن» في نادي جدة لليخوت، بما يعزز تكامل الخدمات السياحية والضيافة والترفيه.

وفي عام 2026، وقّعت «صلة» مذكرة تفاهم مع شركة «أيكون السعودية» لاستكشاف فرص تطوير منشأة متخصصة لصيانة اليخوت الفاخرة في جدة، بما يفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية وخدمية مرتبطة بالسياحة البحرية.

وتتجاوز القيمة الاقتصادية لهذه المشاريع حدود الملاعب وقاعات الفعاليات؛ فكل حدث دولي تستضيفه جدة ينعكس على حركة الفنادق والمطاعم والنقل والتسوق، ويوسع الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات.

وهكذا تتحول الفعاليات من مناسبات عابرة إلى صناعة اقتصادية متكاملة، تعزز جاذبية المدينة، وتمنح قطاعها الخاص فرصاً متجددة للنمو.

من التجارة إلى الصناعة.. جدة تصنع وظائف المستقبل

لم تعد جدة تعتمد على ميزاتها التجارية والخدمية وحدها، بل تتسع خريطتها الاقتصادية لتشمل الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة، في تحول يعزز تنوع قاعدتها الإنتاجية، ويفتح مسارات جديدة أمام الكفاءات الوطنية.

وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يتشكل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم استثمارات وشراكات لصندوق الاستثمارات العامة، تشمل مشاريع ومصانع «لوسيد» و«سير» و«هيونداي» و«بيريللي».

وتفتح هذه المشاريع آفاقاً لتوطين التقنيات، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد، واستقطاب الصناعات المساندة، وإيجاد وظائف نوعية للشباب السعودي في مجالات التصنيع والهندسة والتقنيات المتقدمة.

وفي قطاع الطيران، تسهم استثمارات الصندوق في تطوير قرية متخصصة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جدة، على مساحة تقارب مليون متر مربع، بما يدعم نمو الخدمات الفنية والهندسية المرتبطة بصناعة الطيران.

ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على إنشاء المصانع والمنشآت الصناعية، بل تمتد إلى نقل المعرفة، وبناء الخبرات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد فرص للموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات.

القطاع الخاص.. شريك في صناعة المستقبل

لا تكتمل الصورة التنموية لجدة عند حدود المشاريع الكبرى، بل تتضح ملامحها في الفرص التي تتيحها هذه المشاريع للقطاع الخاص، وفي قدرتها على تحفيز الاستثمارات المحلية، وتوسيع مشاركة المنشآت الوطنية في النشاط الاقتصادي.

فخلف كل مشروع كبير مقاول محلي يوسع أعماله، ومهندس يبدأ مسيرته، ورائد أعمال يفتتح مشروعاً، وشركة سعودية تدخل سلسلة توريد جديدة، ومئات الفرص التي تنشأ في قطاعات الخدمات والتشغيل والصيانة والتقنيات.

ومن تطوير المجتمعات السكنية إلى إنشاء الوجهات السياحية، ومن الموانئ إلى المصانع، تتسع مجالات المشاركة أمام الشركات الوطنية، سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل أو تقديم الخدمات المساندة.

وتتجلى هنا إحدى أهم سمات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة؛ فهي لا تقتصر على بناء الأصول وتطوير المشاريع، بل تسهم في تحفيز منظومات اقتصادية متكاملة، تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتنقل الخبرات، وتوطّن المعرفة، وتخلق فرصاً تتجاوز حدود المشاريع نفسها.

وبذلك يصبح أثر الاستثمار أوسع من قيمة العقود وحجم الإنفاق، ليشمل بناء القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وفتح مسارات مستدامة للنمو.

جدة القادمة.. الإنسان أولاً

قد تبدو مليارات الريالات وملايين الأمتار المربعة لغة اقتصادية بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية، لكن معناها الحقيقي يظهر حين تتحول إلى واقع يعيشه الناس، وفرص تنعكس على حاضرهم ومستقبلهم.

فالوحدة السكنية بيت تنتظره أسرة، وفرصة العمل بداية مستقبل لشاب، والمساحة الخضراء متنفس لطفل، والمشروع السياحي باب رزق لعشرات المنشآت الصغيرة، والمصنع الجديد فرصة لاكتساب مهارة وبناء مسيرة مهنية.

وبين رواشين البلد التي تحرس ذاكرة المكان، والواجهات البحرية التي تستقبل الغد، والموانئ التي تربط الأسواق، والمصانع التي تؤسس لاقتصاد جديد، تتشكل جدة المستقبل؛ مدينة لا تستبدل تاريخها بطموحاتها، بل تجعل من أصالتها أساساً لتقدمها.

وفي هذه الرحلة، يسهم صندوق الاستثمارات العامة في بناء منظومة تنموية تلتقي مشاريعها عند غاية تتجاوز الاستثمار ذاته: أن تكون جدة أكثر ازدهاراً، وأن يكون الإنسان المستفيد الأول من هذا الازدهار.

فإذا كان البحر قد منح جدة مكانتها عبر التاريخ، فإن الإنسان هو من سيمنح نهضتها معناها، ويكتب حكايتها القادمة.