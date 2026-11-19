تحتفي سلطنة عُمان غداً (الجمعة) (20 نوفمبر) بيومها الوطني، ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية، مستحضرةً مسيرة من البناء والتنمية، تمضي بها بقيادة السلطان هيثم بن طارق؛ وفق رؤية «عُمان 2040» الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد والاستثمار في الإنسان.

وتشارك المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً الأشقاء في سلطنة عُمان احتفاءهم بهذه المناسبة، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تستند إليه من روابط دينية وثقافية وجغرافية ومصالح مشتركة، عززتها الزيارات المتبادلة والاتصالات الرسمية، وشهدت تطوراً متواصلاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه السلطان هيثم بن طارق.

وتواصل السلطنة تنفيذ مستهدفات رؤيتها المستقبلية عبر تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة، وتحفيز القطاع الخاص وتنمية المحافظات.

وسجل الميزان التجاري العُماني فائضاً بلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026، مقابل 3.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 17.8% لتبلغ 15.9 مليار ريال، مدفوعة بنمو صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية.

وفي التعليم والابتكار، ضمت قائمة تصنيف «QS» العالمي لعام 2026 خمس مؤسسات تعليم عالٍ عُمانية، وتقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مرتبة لتصل إلى المركز 334 عالمياً، كما تقدمت السلطنة 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي خلال أربع سنوات، لتبلغ المرتبة 74.

وشهدت قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية تطوراً ملحوظاً، من خلال توسيع برامج الرعاية الصحية وزراعة الأعضاء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، فيما حققت السلطنة حضوراً بيئياً متقدماً بحلولها في المرتبة 22 عالمياً ضمن مؤشر التلوث لعام 2025، وتوسيع جهود حماية المحميات والتنوع الأحيائي ومراقبة جودة الهواء عبر 56 محطة رصد.

وتولي السلطنة اهتماماً متزايداً بالشباب وتمكينهم في مجالات العلم والابتكار والتقنية والرياضة والعمل التطوعي، انطلاقاً من إيمانها بدورهم في صناعة المستقبل.

ويجسّد اليوم الوطني العُماني مسيرة نهضة متجددة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة، وتعزز مكانة السلطنة إقليمياً ودولياً، فيما تظل العلاقات السعودية العُمانية ركيزة مهمة للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.