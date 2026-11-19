من غرف العمليات التي تمنح الأطفال الملتصقة أجسادهم فرصة جديدة للحياة، إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها في مناطق الحروب والكوارث، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها الصحي والإنساني عالمياً، مستندة إلى خبرات طبية متقدمة ومبادرات إغاثية تصل إلى المحتاجين في مختلف دول العالم.



وتبرز في هذا المجال تجربتان رائدتان؛ الأولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والثانية البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، اللذان يجسدان تنوع الجهود السعودية بين إيصال الرعاية الصحية إلى المجتمعات المتضررة واستقبال الحالات الطبية المعقدة وعلاجها داخل المملكة.

ووفق الإحصاءات المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، بلغ إجمالي مشروعاته المنجزة وقيد التنفيذ 4527 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً، تجاوزت تكلفتها 8.63 مليار دولار، واستفادت منها 113 دولة، فيما بلغ عدد مشروعات القطاع الصحي 2143 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 2.32 مليار دولار.

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ومنذ تأسيسه عام 2015، نفّذ المركز برامج طبية وعلاجية، ودعم المنشآت الصحية، ووفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأسهم في مكافحة الأمراض والأوبئة، إلى جانب مشروعات التغذية والمياه والإصحاح البيئي، وشملت تدخلاته اليمن وفلسطين وسورية والسودان والصومال وباكستان وغيرها.

وفي الجانب الطبي التخصصي، رسّخ البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي انطلق عام 1990، خبرة دولية في إجراء عمليات الفصل المعقدة. ووفق البيانات المعلنة في أكتوبر 2026، أجرى البرنامج 74 عملية فصل، ودرس 159 حالة من 28 دولة موزعة على خمس قارات.

وأضاف نجاح فصل التوأم الفيجي (جسبيلي وديسيسيا) في 15 أكتوبر 2026 إنجازاً جديداً، إذ استغرقت العملية 12 ساعة و45 دقيقة، ونُفذت عبر تسع مراحل، بمشاركة 34 من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، في ظل اشتراك التوأم في أعضاء حيوية عدة.

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وتعكس التجربتان نموذجاً للدبلوماسية الصحية السعودية؛ فالمركز ينقل المساعدات والخدمات إلى المجتمعات المحتاجة، فيما يستقبل البرنامج الحالات المعقدة ويوفر لها الرعاية المتخصصة. وبين الإغاثة والإنجاز الطبي، تتجسد رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتضع حماية الإنسان وتحسين حياته في مقدمة الأولويات.