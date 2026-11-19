توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم، فيما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المذكورة، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح تتجاوز 60 كيلومتراً على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

أما على الجزء الأوسط، فتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، فيما تكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بالسرعة نفسها، وتصل كذلك إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى أكثر من مترين، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

اضطراب الموج في الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج، ويصل إلى مائج.