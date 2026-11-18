دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المشاريع التطويرية لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، شملت مراكز للاستجابة السريعة والتدريب.

واستمع إلى شرح قدّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، عن دور المشاريع في تعزيز قدرات حرس الحدود في حماية الحدود والاستجابة الميدانية، ورفع الجاهزية العملياتية وكفاءة الأداء الأمني، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يدعم جاهزيتهم الميدانية في حماية حدود الوطن وصون مكتسباته.

حضر التدشين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.