أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر للعاصمة المقدسة، محذرًاً من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، إلى جانب جريان السيول والصواعق الرعدية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة على مكة المكرمة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّه المركز من أمطار تشمل محافظات القنفذة والليث والعرضيات وأضم والكامل، تصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

وأشار إلى أن الحالة المطرية على تلك المحافظات تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، داعياً إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة.

