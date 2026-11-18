توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن فرص هطول الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع احتمالية تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حالة البحر الأحمر

وبيّن المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18 و38 كم/ساعة، وتصل إلى 52 كم/ساعة على الجزء الشمالي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، وقد يصل إلى مترين، مع حالة بحر متوسطة الموج.

كما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وقد تتجاوز 50 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي، مع احتمال تجاوزها 50 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين، فيما تتراوح حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج، وقد يصل إلى مائج.

حالة الخليج العربي

أما على الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 8 و20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، مع حالة بحر خفيفة الموج.