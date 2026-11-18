أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر فهد آل فهيد، أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير السياحة الريفية والمستدامة، والاستفادة من التجربة السعودية في تنويع المنتجات السياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل، والانتقال من مناقشة التحديات إلى إطلاق مبادرات وشراكات عملية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال استضافة المنظمة العربية للسياحة بجدة، أمس، المائدة المستديرة الثانية حول «واقع وتحديات وفرص السياحة الريفية والرقمية في المملكة العربية السعودية»، ضمن أنشطة برنامج ريادة الأعمال الرقمية في القطاع السياحي والسياحة الريفية بالدول العربية (RTED Arabs).

وأوضح آل فهيد، أن قطاع السياحة يشهد تحوّلات متلاحقة، وأصبح تطوره مرتبطاً بالقدرة على التحوّل الرقمي وتطوير نماذج الأعمال وتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، ودعمهم وتهيئة بيئة أعمال تتيح لهم استثمار الفرص الواعدة، مشيراً إلى أهمية السياحة الريفية باعتبارها مجالاً قادراً على دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وشهدت المائدة مشاركة قيادات وخبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، لمناقشة فرص تطوير السياحة الريفية والرقمية، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار وتعزيز البيئة الداعمة للقطاع السياحي.

وأشار إلى التوصية بإنشاء جائزة للسياحة الريفية العربية ومجلس عربي للسياحة الريفية تحت مظلة المنظمة، مشيداً بما شهدته المائدة من أطروحات بنّاءة وأفكار نوعية.