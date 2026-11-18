سجلت المنافذ البرية السعودية 70.7 مليون حركة عبور في الاتجاهين في عام 2025، بارتفاع 7.2% مقارنة بالعام السابق، واستحوذ منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين على 49.1% من إجمالي حركة الركاب، وفق نشرة «إحصاءات النقل على الطرق لعام 2025»، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في نوفمبر 2026. وكشفت النشرة، أن عدد القادمين إلى السعودية تجاوز 37 مليون مسافر، مقابل 33.7 مليون مغادر، بحصتين بلغتا 52.3% و47.7% على التوالي. وتصدر جسر الملك فهد المنافذ بنحو 34.7 مليون حركة عبور، تلاه منفذ الخفجي بـ8.6 ملايين حركة، ليستحوذ المنفذان على 61.3% من الإجمالي. وسجل يناير أعلى حركة للمسافرين بأكثر من 7.4 ملايين، مقابل 4.6 ملايين في مارس.

26.8 مليون طن شحن

في قطاع الشحن، تجاوز إجمالي الصادرات والواردات البرية 26.8 مليون طن، بنمو 4.4%، توزعت بين 14.3 مليون طن صادرات، بزيادة 6.3%، و12.5 مليون طن واردات، بنمو 2.4%. وتصدر منفذ البطحاء الشحن الصادر والوارد بحصتين بلغتا 27.9% و31.9% على التوالي.

16.7 مليون مركبة

بلغ عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير 16.7 مليون مركبة، بنمو 5.3%، فيما تجاوزت رخص القيادة السارية 11.3 مليون رخصة، شكلت الرخص الخاصة 87.2% منها. واستحوذ السعوديون على 51% من حاملي الرخص، مقابل 49% لغير السعوديين.