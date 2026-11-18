أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، أن سلامة المساكن الجماعية تمثل أولوية في تنظيم البيئة السكنية، ورفع مستوى الوقاية والجاهزية، وحماية الأرواح والممتلكات، مشدداً على مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لتوفير مساكن آمنة ومستدامة وملائمة لشاغليها.

متطلبات صحية ووقائية

وأوضح البرنامج، أن منظومة السلامة ترتكز على متطلبات صحية وفنية، واشتراطات الحماية والوقاية من الحريق، إضافة إلى جاهزية المنشآت للتعامل مع حالات الطوارئ، بما يحد من المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية. وبيّن، أن التقيد بهذه الاشتراطات يعزز إجراءات الوقاية في المنشآت السكنية، ويحافظ على سلامة الشاغلين والممتلكات، ويرفع موثوقية البيئة السكنية. يُذكر، أن وزارة البلديات والإسكان ترأس البرنامج، الذي يضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويعمل على تنظيم السكن الجماعي والارتقاء بالبيئة السكنية للعاملين في مدن المملكة.