كشف توجيه صادر عن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن تباين في الصفوف المستهدفة بالاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1448هـ، إذ شمل التوجيه الصفين الأول والثاني الابتدائي، خلافاً للنطاق الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق، والذي حدد تطبيق الاختبارات من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط.

وعلمت «عكاظ»، أن «تعليم جدة» وجّهت جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية بتنفيذ الاختبارات المركزية على تسعة صفوف دراسية، وحددت مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، ومادة «لغتي» للصف الثاني الابتدائي، إلى جانب المواد المقررة لبقية الصفوف.

وكانت «عكاظ» نشرت، في تقرير سابق، تأكيد وزارة التعليم تطبيق الاختبارات المركزية في أربع مواد دراسية، هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، مع توحيد مواعيد الاختبارات بين المدارس.