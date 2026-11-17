افتتح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، حديقتَي «خَلَقَه» و«القمَّة» ببلّسمر، ودشّن مشروع تطوير وأنسنة طريق الملك فيصل، تمهيداً لبدء تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن جولته الميدانية في القطاع الشمالي.

واطّلع «الجالي» خلال الجولة على سير العمل في المشاريع البلدية، والجهود المبذولة لتطوير المواقع والمرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، بما يعزّز جودة الحياة ويلبّي احتياجات الأهالي.

وشاركت بلدية بلّسمر في المعرض المصاحب للزيارة، حيث استعرض رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن قبلان القحطاني، أبرز المشاريع التنموية التي تعمل البلدية على تنفيذها، ودورها في تنمية المكان والارتقاء بالخدمات.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود أمانة منطقة عسير وبلدياتها في تطوير المرافق العامة، وتوفير مساحات جاذبة للسكان والزوار، بما يواكب تطلعات الأهالي ويعزّز التنمية بالمنطقة.