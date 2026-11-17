تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026م، من انتزاع 1,289 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مختلف مناطق اليمن، منها 18 لغمًا مضادًا للأفراد، و123 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,143 ذخيرة غير منفجرة، وخمس عبوات ناسفة.

ونزع الفريق في محافظة أبين ذخيرة غير منفجرة بمديرية لودر، وثلاث ذخائر بمديرية زنجبار، وفي محافظة عدن 184 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع أربع ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما نزع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت 108 ألغام مضادة للدبابات، و866 ذخيرة غير منفجرة، وأربع عبوات ناسفة.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، نزع الفريق 18 لغمًا مضادًا للأفراد، و15 لغمًا مضادًا للدبابات، و72 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى ثماني ذخائر غير منفجرة بمديرية العند، وأربع ذخائر بمديرية المسيمير في محافظة لحج، وذخيرة غير منفجرة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وبذلك ارتفع إجمالي ما نزعه المشروع منذ انطلاقه إلى 602,330 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية، مهددةً حياة المدنيين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جهود تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، بما يعزز سلامة المدنيين، ويمكّن الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.