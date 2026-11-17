التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير النقل في الجمهورية التونسية رشيد عامر، وذلك خلال زيارة معاليه للعاصمة تونس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، ومناقشة دعم التعاون في مجال النقل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد البريثن.