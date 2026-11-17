دشّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري معرض المشاريع الريادية والتاجر الشاب 2026 الذي تنظمه الكلية التقنية بجدة ممثلة بقسم تقنية الأعمال بالتعاون مع مركز الأنشطة، وشمل المعرض العديد من مشاريع الريادة والأفكار القابلة للتنفيذ، حيث استمع البحيري لشرح مفصل عن كل مشروع، مشيداً بمثل هذا المعرض في تعزيز مهارات روّاد الأعمال، ومعرفة سبل دعم المشاريع الصغيرة، وتوجيه روّاد الأعمال في تطوير مشاريعهم إضافة إلى رصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم الرياديين.



وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله أن هذا المعرض الذي يستمر يومين يجسّد اهتمام الكلية بتعزيز الجانب التطبيقي وربط مخرجات المتدربين الرياديين بمتطلبات سوق العمل. وتنمية أفكار المشاريع وأهدافها وآليات عملها، ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، فضلاً عن جوانب التميّز والابتكار التي تتضمنها، والموازنات التقديرية اللازمة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يبرز أهمية التخطيط المالي في تقييم مشاريع التخرج وتحديد متطلبات نجاحها واستدامتها.



وأكد حبيب الله حرص الكلية على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تحويل مخرجات المشاريع والأفكار الابتكارية إلى منتجات ومشاريع تعزّز التوظيف بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يؤسّس المعرض لتوفير بيئة فعَّالة للتواصل، واستكشاف الفرص الوظيفية.