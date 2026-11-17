يلتقي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، (الأحد) القادم، عدداً من رجال وسيدات الأعمال، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بغرفة الرياض، في لقاء يتناول أبرز محاور تطوير المنظومة العدلية وعلاقتها بقطاع الأعمال.



ومن المقرر أن يستعرض وزير العدل خلال اللقاء عدداً من المحاور منها، جودة القضاء ووضوح الحقوق واستقرار البيئة التجارية، والانتقال من إدارة النزاع إلى الوقاية منه، من خلال تعزيز الحلول الوقائية والحد من نشوء المنازعات قبل وقوعها.



ومن المتوقع أن يتناول اللقاء كفاءة إنفاذ الحقوق وأثرها الاقتصادي، ودور سرعة تنفيذ الأحكام في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، إلى جانب المرحلة المقبلة من تطوير الخدمات العدلية.



ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على الحوار المباشر مع جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص، ومناقشة الموضوعات العدلية ذات الصلة باحتياجات القطاع وتطلعاته.