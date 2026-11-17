استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالمحافظة اليوم (الثلاثاء)، نائب رئيس مجلس إدارة مركز «وطن» لعلاج وتأهيل المرضى الدكتور محمد بن عبدالله النائل، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي المركز.

واستمع خلال الاستقبال إلى إيجاز عن المركز الواقع، في الجبيلة بمحافظة الدرعية وخدماته المقدمة لعلاج وتأهيل المرضى، وما يضمه من برامج علاجية وتأهيلية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب في هذا المجال.

وأشاد محافظ الدرعية بالجهود المبذولة في العلاج والتأهيل، مؤكدًا تعزيز الصحة المجتمعية وتحسين جودة الحياة.