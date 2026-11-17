أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقليمية في أستورياس بإسبانيا، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بحق المشجع الذي وجّه إيماءات وأطلق أصواتاً عنصرية تجاه نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، من مدرجات ملعب «كارلوس تارتيير»، خلال مواجهة ريال أوفييدو وريال مدريد، التي أُقيمت يوم 24 أغسطس 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» قد تقدمت ببلاغ بشأن الواقعة، قبل أن ينضم نادي ريال مدريد لاحقاً إلى الإجراءات القضائية.



جريمة كراهية وغرامة مالية

وأدانت المحكمة المتهم بارتكاب جريمة كراهية، وفقاً للمادة 510.2 (أ) من القانون الجنائي الإسباني. وبعد إقراره بالذنب، أخذت المحكمة حالة السُّكر ظرفاً مخففاً للعقوبة، وقضت بسجنه 11 شهراً، وتغريمه لمدة 6 أشهر بمعدل 8 يورو يومياً، كما قضت بحرمانه لمدة 3 سنوات و11 شهراً من ممارسة المهن أو الأنشطة المرتبطة بالتعليم والتدريس والرياضة وأنشطة الترفيه.

وقدمت «لاليغا»، بصفتها الجهة المبلِّغة في القضية، عدداً من الأدلة، من بينها تقرير لتحليل قراءة الشفاه، أسهم في حسم القضية.



منع دخول الملاعب والاقتراب من مبابي

وطلبت النيابة العامة، بموافقة المتهم، تعليق تنفيذ عقوبة السجن شريطة التزامه بعدد من القيود، أبرزها منعه من دخول ملاعب الدوري الإسباني، وحظر اقترابه من اللاعب كيليان مبابي.



الحكم الثاني عشر في قضايا العنصرية

ويُعد هذا الحكم الثاني عشر الذي تحصل عليه «لاليغا» في قضايا العنصرية المرتبطة بكرة القدم الإسبانية، في خطوة تعكس التزام الرابطة بمكافحة السلوكيات العنصرية، والدفاع عن قيم الاحترام والمساواة داخل الملاعب وخارجها.