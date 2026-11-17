أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة، التي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، بما يقوض جهود السلام والمساعي المبذولة لحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تجدد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وتشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة الهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام وحل الأزمة عبّر المفاوضات».