استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه اليوم، العميد سعدي بن عبدالله الزهراني، بمناسبة تعيينه مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة. وهنّأ الأمير خالد بن سطام، العميد الزهراني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود في مكافحة المخدرات، وتعزيز الوعي بأضرارها، وحماية المجتمع من مخاطرها بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته.