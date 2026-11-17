قدّم رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري تقريرين عن نتائج أعمال ومنجزات لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، التي يرأسها، واللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة مع مجتمع المانحين، التي يرأس فيها جانب الإنتوساي، مستعرضاً دور اللجنتين في الإسهام بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة.



جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عُقد يومي 16 و17 نوفمبر 2026 في العاصمة النمساوية فيينا، بصفته النائب الثاني لرئيس المنظمة.



وناقش الاجتماع أبرز أنشطة المنظمة ومنجزاتها، وتقارير الأمانة العامة، وبناء القدرات والمعايير المهنية، والخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة (2029-2034)، إلى جانب مبادرة الإنتوساي للتنمية، وتقارير المنظمات الإقليمية، والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.



وتُعد الإنتوساي أكبر منظمة دولية تجمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بمشاركة أكثر من 195 دولة، فيما تتولى المملكة، ممثلة بالديوان العام للمحاسبة، رئاسة المنظمة بدءاً من عام 2031، بما يعزز التعاون الدولي والشفافية والحوكمة والارتقاء بأعمال المراجعة في القطاع العام.