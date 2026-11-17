بحث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، مع قيادات جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا بيركلي، فرص تعزيز التعاون الأكاديمي وتوسيع الشراكات مع الجامعات السعودية، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، واستقطاب الجامعتين لتقديم خدمات وبرامج تعليمية في المملكة.



وناقش الجانبان في اللقاءين مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، والتعلم الرقمي والتعليم الهندسي والعالمي، وعلوم النمو والتعلم التجريبي، وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية، إلى جانب تعزيز مشاركة الطلبة السعوديين في البرامج والتجارب الأكاديمية والبحثية، وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة.



واطّلع الوفد السعودي على تجربة جامعة ستانفورد في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات التعليمية وتصميم تجارب تعلم مبتكرة، كما تعرّف على تجربة جامعة كاليفورنيا بيركلي في استخدام التقنيات المتقدمة في البحث العلمي، وبحث أولويات التعاون الأكاديمي والبحثي، ومنها تطوير العلاقة بين جامعتي الملك سعود وبيركلي.



وشهدت زيارة ستانفورد الإعلان عن تعاون بين الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات وكلية الهندسة والاستدامة بالجامعة، لتنفيذ برامج لتطوير القيادات، بالتنسيق مع شركة كليات التميّز.



والتقى البنيان عدداً من الطلبة السعوديين المبتعثين في الجامعتين، واستمع إلى تجاربهم وآرائهم، والتحديات التي تواجههم وتطلعاتهم المستقبلية.