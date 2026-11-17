بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الحصول على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الصينية لغير الناطقين بها، بهدف تأهيلهم لتدريس اللغة الصينية وإتقانها تحدثاً وكتابة في المدارس السعودية بمختلف مراحل التعليم العام، على أن يُنفذ البرنامج في معاهد وجامعات متخصصة بجمهورية الصين الشعبية.



وحددت الوزارة، وفق دليل خطة الابتعاث، عدداً من الضوابط والشروط للترشيح، أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاماً، وألا تقل خدمته في الوظيفة التعليمية عن ثلاث سنوات، وأن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية بإحدى رتب معلم ممارس أو متقدم أو خبير، وألا يقل تقديره في البكالوريوس عن جيد جداً.



كما اشترطت ألا تقل درجة تقييم الأداء الوظيفي عن 5 خلال العامين السابقين، وألا يكون المرشح قد أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية، أو كان محلاتاً للتحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة.



وتضمنت الشروط تعهد المرشح بتدريس اللغة الصينية وفق احتياج الوزارة، وألا يكون قد سبق ابتعاثه أو إيفاده ثم انسحب أو اعتذر أو أُنهي ابتعاثه، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية في الإدارة التعليمية والوزارة، والدورة التأهيلية في اللغة الصينية، واختبار تقييم تجانس الثقافات.