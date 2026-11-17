أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الملحق الفني الموقع مع جمهورية كينيا يقتصر على تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، ولا يشمل في مرحلته الحالية استقدام العمالة المهنية أو توفير فرص عمل في القطاعات الأخرى.

وجاء التوضيح لحسم ما أثير بشأن نطاق الاتفاق بين الجانبين، والتأكيد على أن إجراءات الاستقدام المعتمدة حالياً تقتصر على المهن المنزلية دون غيرها، بما يمنع أي التباس يتعلق بإمكانية الاستقدام للعمل في قطاعات مهنية مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الملحق الفني يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية؛ تتمثّل في خفض تكاليف الاستقدام، ورفع كفاءة وجودة العمالة المنزلية عبر برامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. وبيّنت أن استقدام العمالة المنزلية من كينيا يتم وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة، وبما يتوافق مع التكاليف ومُدد الاستقدام المحددة والاحتياج الفعلي لأصحاب العمل من المواطنين والمقيمين.

وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستقدام والاتفاقيات المنظمة له، داعية إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من أي مستجدات أو تحديثات ذات صلة.