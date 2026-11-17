بدأت وزارة الصحة السعودية تنفيذ حملة رقابية واسعة على الإجازات المرضية، تستهدف التحقق من سلامة إجراءات إصدارها والتأكد من استنادها إلى مبررات طبية حقيقية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الممارسين الصحيين والمنشآت المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن جهودها لتعزيز موثوقية الإجازات المرضية ورفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة المنظمة لآليات منحها في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.

وتركز الجولات الرقابية على مراجعة مدى استحقاق الحالات للإجازات المرضية الممنوحة، والتحقق من التزام الممارسين الصحيين والمنشآت بالاشتراطات والضوابط المعتمدة عند إصدارها. كما تشمل الحملة التأكد من استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في إصدار الإجازات المرضية، بما يُسهم في تعزيز دقة الإجراءات والحدِّ من أي ممارسات قد تؤثر على موثوقية الخدمة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الرقابة تتضمن رصد المخالفات المرتبطة بإصدار الإجازات المرضية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها. ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالإجازات المرضية عبر مركز الاتصال الموحد (937)، بما يدعم جهود الرقابة ويحافظ على سلامة الإجراءات.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الالتزام بالممارسات النظامية، وترسيخ معايير المهنية والشفافية في إصدار الإجازات المرضية، بما يضمن منحها للمستحقين وفق أسس طبية معتمدة.