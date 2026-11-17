في عالم تتسع فيه رقعة الحروب، وتتزايد فيه بؤر التوتر والصراعات، وتتراجع فيه فرص التسويات السياسية، تتجه أنظار المجتمع الدولي (الخميس) إلى مدينة شينزن الصينية، التي تحتضن قمة ثلاثية غير مسبوقة، تجمع لأول مرة رؤساء الولايات المتحدة، وروسيا والصين.

إن هذه القمة المرتقبة ليست مجرد لقاء بروتوكولي، أو مناسبة لاستعراض النفوذ السياسي والعسكري، بل تمثل فرصة تاريخية لاختبار قدرة القوى الكبرى على تجاوز خلافاتها، وتغليب لغة الحوار على منطق المواجهة، وإعادة ترتيب أولويات النظام الدولي على أساس حماية الأمن والسلم العالميين، بدلاً من ترك العالم رهينة صراعات المصالح وتوازنات القوة.

ولا ينبغي أن تنحصر مخرجات القمة في ملف الأسلحة النووية أو العلاقات التجارية والتنافس الاقتصادي، على أهميتها، بل يجب أن تمتد إلى وضع مقاربات جادة لإنهاء الحروب في العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة.

وتكتسب القمة الثلاثية أهميتها، فواشنطن وموسكو وبكين تمتلك من أوراق التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري ما يجعل تفاهماتها قادرة على فتح مسارات جديدة لتسوية كثير من الأزمات، أو على الأقل تهيئة الظروف لاحتوائها ومنع اتساعها، كما أن التفاهم بين هذه العواصم من شأنه أن يخفف حدة الاستقطاب الدولي، ويعيد الاعتبار للمؤسسات والمنظومة الدولية، التي أُنشئت أساساً لمنع الحروب وصون الأمن الجماعي.