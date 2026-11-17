بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (16 نوفمبر 2026)، تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، على جميع المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، التي تشمل الجوف والرياض وحائل والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يأتي ضمن جهودها للحد من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي، ويتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة.

وبيّنت الوزارة، أنواع الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها في المزارع المرخصة، وفق الضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن التحول إلى زراعة هذه الأعلاف يسهم في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي والمحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها.