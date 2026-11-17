انتُخبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027 – 2030م، ضمن 48 دولة تمثل أعضاء المجلس من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد، وذلك خلال انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

كما انتُخب مرشح المملكة المهندس ماجد عبدالعزيز القحطاني، عضواً في لجنة لوائح الراديو بالاتحاد للدورة الثانية على التوالي، للفترة ذاتها، ضمن 12 عضواً في اللجنة، في تأكيد على الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية وإسهامات المملكة في تطوير قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية.

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبدالله عامر السواحه، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الدعم غير المحدود من القيادة مكّن المملكة من بناء قدراتها الوطنية، وتعزيز إسهامها في قيادة التحولات الرقمية عالمياً.

وأوضح، أن انتخاب المملكة يجسد تقدير المجتمع الدولي لدورها القيادي وشراكاتها في تطوير القطاع، مشيراً إلى العمل مع الشركاء الدوليين لتوسيع فرص الاستفادة من التقنية وتمكين الدول من بناء قدراتها الرقمية.

من جانبه، أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم العوهلي، أن عضوية المجلس تعزز إسهام المملكة في صياغة سياسات الاتحاد وإستراتيجياته، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات، وتقليص الفجوة الرقمية.

ويتولى مجلس الاتحاد الإشراف على أعماله بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ومتابعة سياساته وإستراتيجياته وخططه المالية.