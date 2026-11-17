شددت وزارة التعليم على كافة مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث للبنين والبنات، على ضرورة انضباط الطلاب والطالبات قبل بدء إجازة الخريف، التي تبدأ (الجمعة) القادم.

وأكدت الوزارة على المدارس حصر المتغيبين دون عذر رسمي وتثبيت الغياب في نظام «نور» الإلكتروني مع إشعار أولياء الأمور عبر رسائل التواصل المتاحة وحسم درجة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر رسمي.

يشار إلى أن قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، حددت الأعذار المقبولة عند الغياب اليومي في: مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وحدوث الكوارث مثل الحريق وغيره ووفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة، والمرافقة الصحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، والمرافقة الصحية لأحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ولإدارة المدرسة الصلاحية بتقدير العذر وقبوله أو رفضه، ومراجعة الجهات الرسمية ومرافقة الأقارب من الدرجة الأولى للجهات الرسمية والمشاركات في المسابقات المحلية والدولية والظروف الصحية الأخرى، وتتولى إدارة المدرسة تقييم حالات الطلبة ذوي الظروف الصحية والنفسية والأمراض المزمنة، ودراسة إمكانية قبول أعذارهم عند غيابهم عن المدرسة، وما تقرره الأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحماية الطفل شريطة إحضار ما يثبت العذر حسب نوعه من الجهات المختصة.

ومنحت اللائحة مهلة للطالب وولي أمره مدتها ثلاثة أيام عمل بعد الغياب لتقديم العذر، وفي حال وجود مبرر مقبول يجوز قبول العذر بعد المهلة بشرط ألا يتجاوز التقديم عشرة أيام عمل، ولمدير المدرسة صلاحية تمديد القبول حتى نهاية الفصل الدراسي في حال وجود مبرر، مع إرفاق ما يدعم القرار في نظام نور.