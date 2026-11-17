تنقل هيئة المسرح والفنون الأدائية، العروض المسرحية والفنون الشعبية إلى الشوارع والساحات العامة في 6 مدن سعودية، عبر حملة «نحييه ونحييه»، التي انطلقت من الرياض في 11 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل، بهدف إخراج المسرح من خشبته التقليدية إلى فضاءات الحياة اليومية، وتحويل الساحات إلى مسارح مفتوحة تستقطب المارة والجمهور.

وبعد انطلاقها في الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، تنتقل الحملة إلى الدمام من 18 إلى 21 نوفمبر، ثم القصيم من 25 إلى 28 نوفمبر في حديقة النور ببريدة، وحائل من 2 إلى 5 ديسمبر، والطائف من 9 إلى 12 ديسمبر، وصولاً إلى جدة من 16 إلى 19 ديسمبر.

وتقدم الحملة 10 فقرات يومية متنوعة، تشمل العروض المسرحية والسيرك الجوال والدمى والفنون الأدائية التقليدية، إلى جانب تجارب تفاعلية تتيح للزوار اكتشاف كواليس المسرح والأزياء والشخصيات، وعرضين كوميديين بعنوان «العائلة» و«الفنان».

وتستحضر الجولة الموروث الشعبي لكل مدينة؛ إذ تقدم فن السامري في الرياض والقصيم وحائل، والمجرور في الطائف، والخبيتي والينبعاوي في جدة، ودق الحب والفريسة في الدمام.

وتستقبل مواقع الفعاليات زوارها يومياً من الخامسة والنصف مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً، في تجربة تسعى إلى تعزيز حضور الفنون الأدائية في المشهد الحضري، وإتاحة التفاعل المباشر مع المسرح خارج القاعات التقليدية.