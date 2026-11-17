كشفت وزارة التعليم، عن 10 أنواع من الخدمات المساندة التي تقدم للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، تتضمن خدمات تعليمية وتأهيلية وصحية متخصصة، وفق احتياجات الطلاب التي يحددها فريق متعدد التخصصات، بما يضمن حصول كل طالب على الخدمات المناسبة لطبيعة إعاقته وقدراته.

وتتضمن الخدمات النطق واللغة والعلاج الوظيفي والطبيعي والدعم النفسي والاجتماعي والسمعيات والبصريات والتمريض والاستشارات، إلى جانب ضوابط لإنشاء مراكز متخصصة وتصنيفها إلى فئتين، وفق أعداد الطلاب في المدن والقرى التابعة لها، تبدأ من 30 ألف طالب وتصل إلى 50 ألفاً فأكثر.

وأوضحت الوزارة، عبر الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة، تفصيلاً للخدمات التي تقدم عبر مراكز الخدمات المساندة وترتبط تنظيمياً بإدارات التعليم، وتشمل اللغة والكلام، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والخدمات النفسية الإكلينيكية، والخدمات الاجتماعية، والسمعيات، والبصريات، والتمريض، والخدمات الممتدة، والاستشارات.

ووفق الدليل، تُقدم هذه الخدمات عبر مختصين وفق نتائج التقييم واحتياجات المستفيدين، تتضمن خدمات اللغة والكلام الكشف عن اضطرابات النطق والتواصل وتقديم البرامج العلاجية ومتابعة نتائجها، فيما يركز العلاج الوظيفي على تنمية المهارات الحركية والوظيفية اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية واستخدام الأدوات والأجهزة المساندة.

ويشمل العلاج الطبيعي تأهيل الوظائف الحركية والمحافظة عليها، وتخفيف الألم والحد من المضاعفات الجسدية، بينما تتولى الخدمات النفسية الإكلينيكية تشخيص المشكلات النفسية وتقديم العلاج وإجراء الاختبارات والتقييمات اللازمة. وتستهدف الخدمات الاجتماعية دعم الطلاب وتحسين سلوكياتهم التعليمية والاجتماعية، في حين تشمل خدمات السمعيات والبصريات تحديد المعينات المناسبة وتدريب الطلاب على استخدامها والمحافظة عليها، فيما تهتم خدمات التمريض بالمتابعة الصحية والإسعافات الأولية وتقديم الأدوية وفق توجيهات الطبيب، فيما تتيح الخدمات الممتدة استمرار الاستفادة من خدمات المركز عند الحاجة، مع متابعة جودة تقديمها.