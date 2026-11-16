أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالين هاتفيين، اليوم (الإثنين)، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وجرى خلال اتصاله مع الوزير المصري استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية خلال اتصاله مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.