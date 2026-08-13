يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام كثافة بشرية متزايدة من المعتمرين والزوار، خصوصًا مع ارتفاع أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة، ما ينعكس على حركة الدخول إلى صحن الطواف ويؤدي إلى ازدحام ملحوظ في بعض الفترات اليومية.

وفي ظل هذا الارتفاع، دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين قاصدي الحرم المكي الشريف من المعتمرين إلى تجنب أوقات الذروة لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.



وبيّنت الهيئة أن الفترة الممتدة من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً تشهد أعلى معدلات الكثافة البشرية في صحن الطواف، ما يجعلها من أكثر الفترات ازدحامًا خلال اليوم.

كثافة خفيفة



وأوضحت الهيئة أن الفترات من العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، ومن التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا تشهد كثافة خفيفة، بينما تسجل الفترة من الخامسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا كثافة متوسطة.



وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الهيئة على تسهيل حركة المعتمرين وضمان سلامتهم، وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء مريحة وسط منظومة خدمات تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.