اقترح الأمن العام تعديل لائحة المادة الـ74 من نظام المرور، لتتضمن إضافة عدد من المخالفات المؤثرة على السلامة، منها فرض عقوبات تصل إلى الإحالة للمحكمة، ورفع الغرامة إلى حدها الأعلى لمرتكبي 20 مخالفة؛ حمايةً للأرواح والممتلكات في شوارع السعودية، ورفع نسبة الأمان لمستخدمي الطرق، وتحسين البيئة المرورية، وخفض معدلات ارتكاب المخالفات والوفيات والإصابات.



وتوقّع الامن العام أن يسهم المقترح في الحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتحفيز استقطاب الأعمال والمستثمرين، وتحفيز الزيارة والسياحة، وانخفاض التكاليف المالية المترتبة على صيانة وإصلاح وهندسة الطرق المتضررة من الحوادث، وتكاليف علاج المصابين، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتعزيز الامتثال للقواعد والأنظمة، وزجر المتهورين.



واقترح الأمن العام إضافة عدد من المخالفات المؤثرة، وهي تجاوز السرعة بأكثر من 50كلم/ساعة المحددة على الطريق 120 كلم/ساعة فأقل.



وتجاوز السرعة أكثر من 30 كلو/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم/ساعة.



ومن المخالفات أيضا قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير، والقيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

المراوغة وسط السيارات



تضمنت المخالفات المضافة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.



ومن المخالفات قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.



وشمل المقترح أيضاً مخالفة عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.



ونص المقترح على مخالفة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة، ترك أجسام على الطرق العامة، تعرض السلامة العامة للخطر، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات، زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح.

التكرار يعني الحد الأعلى



من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة للخطر، نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.



وأكدت التعديلات المقترحة أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية خلال سنة واحدة يؤدي آلياً لرفع الغرامة إلى حدها الأعلى.



وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، تتولى الإدارة المختصة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.



وأوضحت المذكرة التوضيحية أن ملف الإحالة للمحكمة يشتمل على تفاصيل المخالفات في نوعها، وتاريخها، ومكانها، وما يثبت التكرار، إضافة إلى بيانات السائق ووسيلة اتصاله.



ولفتت إلى أن الجهات المعنية ستقوم بإشعار المخالف بالوسائل المناسبة بقرار الرفع للمحكمة تمهيداً لمثوله أمامها إذا تطلب الأمر.