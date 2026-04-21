رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.



وفي مستهل الجلسة، رحّب ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج؛ مؤكداً اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما. ووجّه بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.



ثم أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وعلى مضامين لقاءات ولي العهد مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.



وتابع المجلس تطورات حركة الملاحة البحرية في «مضيق هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أن استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة؛ عززت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.



المملكة مركز دولي رائد بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي



وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.



وعدّ المجلس تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.



تعزيز الريادة الدولية وتوسيع القاعدة التصديرية



وفي الشأن المحلي؛ بارك مجلس الوزراء إطلاق الإستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.



وبيّن أن المجلس نوّه بالأداء التاريخي الذي سجلته الصادرات غير النفطية في 2025 محققة نمواً سنوياً قدره 15% مقارنة بـ2024؛ ما يجسّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.



قرارات



اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:



• تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.



• الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.



• تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمفوضية الوطنية لشؤون المسلمين في جمهورية الفلبين في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.



• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في دولة قطر.



• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والمعهد القومي للنقل بجمهورية مصر العربية.



• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.



• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي.



• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



• الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.



• الموافقة على اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتي الرأس الأخضر وكوستاريكا.



• الموافقة على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة.



• الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.



• الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة لتكون من اليوم الـ11 من برج (الجدي) الموافق 1 من يناير، وتنتهي في اليوم العاشر من برج (الجدي) الموافق 31 من ديسمبر.



• استمرار تحمل الدولة رسم (تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة) عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1447هـ.



• التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية.



ترقيات



• الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، على النحو الآتي:



* ترقية الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية:



فهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة)، الأمير الدكتور نواف بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، الدكتور محمد بن دحيم بن فيحان بن عميرة إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، عبدالعزيز بن حسن بن حمد آل حسن إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة).



* ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:



روّاد بن فهد بن يحيى السليم، محمد بن علي بن قاسم أبو شرحة، علي بن عليان بن سبيتان شامان، عبدالله بن محمد بن عايد آل مسفر الغامدي، صالح بن فلاح بن صالح المورقي العتيبي، محمد بن سعد بن مزعل بن طوالة.