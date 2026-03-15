اعتمدت وزارة الطاقة تعديلات قواعد وضوابط تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء. وتتمثل مراحل التقديم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف في ثلاث مراحل: الأولى قيام المستهلك بتقديم طلب للحصول على تعريفة الاستهلاك من خلال بوابة مقدم الخدمة في الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو، والثانية إرسال البيانات المالية المدققة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، والمرحلة الثالثة تأكيد الاستحقاق من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.

وبحسب القواعد، يكون المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشآته بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات المطلوبة.

طبقاً للضوابط يكون تاريخ نهاية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة للمنشآت الجديدة التي تقدمت بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد سبعة أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة. وبعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند انتفاء أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقاً لأحكام الدليل.

واعتبرت الضوابط المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات أهمها ألا يسري الاشتراط على المستهلك في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية على أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم موضحاً فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة.

ويراعى في ذلك انه حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، على المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية مع منح المركز موافقةً مشروطة للمستهلك، أو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة، ويقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بإفادة توضح حالة الموافقة للمستهلك خلال الفترة المنصوص عليها. واشترطت الضوابط على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد المرحلة الثالثة للتقديم بتخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة. كما اشترطت الضوابط أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالتزامات عدة منها أنه في حال تأهيل منشأته إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر وإشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.